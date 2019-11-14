وسم #الإمارات_ومصر_يد_واحدة.. يتصدر تويتر

الخميس 14 نوفمبر 2019

تصدر وسم «#الامارات_ومصر_يد_واحدة» تويتر، مساء أمس، وذلك ترحيباً بزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الرسمية للدولة، حيث أعرب المغردون الذين تفاعلوا مع الوسم عن سعادتهم بالزيارة التي تعكس مدى العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.



وكتب إبراهيم بهزاد قائلاً: «لمن يسأل عن حبنا لمصر ودعمنا لها والاهتمام بأخبارها، يجد الإجابة في كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي قال فيها «إن مصر هي أم العالم العربي كله وخاصة دول الخليج وهذا لفضل مصر».

و قالت رناد حمدان في تغريدة على تويتر: «نرحب بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لزيارته لوطننا الحبيب الله يديم المحبة بينا وبين أم الدنيا».

وكتب مشعل البلوشي: «الإمارات تستقبل ضيف البلاد فخامة الرئيس المصري حيث تؤكد هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية الراسخة والوثيقة بين البلدين الشقيقين».

وقال جمال البلوشي: «من أبرز الزيارات للرئيس المصري عندما سافر فخامته للإمارات في عام 2016، ومرتين في عام 2017، بهدف تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات لتكون الزيارة الحالية في عام 2019».

وغردت المواطنة أمل المهيري قائلة: «تحيا مصر في كل زمان ومكان وتحياتنا لأشقائنا من كل الدول العربية».

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وكتب المواطن محمد اليماحي: «نرحب بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ببلده الثاني الإمارات».

بدورها، قالت المواطنة ميثاء الزعابي: «اليوم الإمارات تسعد بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الغالية على قلب الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أوصى بمصر الغالية على قلب كل إماراتي».

وعبرت المواطنة ميرا سويدان عن سعادتها بزيارة الرئيس المصري قائلة: «العلاقات الأخوية والتاريخية القوية هي التي تربط الإمارات ومصر التي أساسها المحبة والمودة والاحترام».

وغرد المواطن محمد الأحمد: «الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي يبدأ زياراته الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.. أهلاً وسهلاً بك فخامة الرئيس في بلدك الثاني الإمارات».

ودعا المواطن فهد عبدالله: «اللهم احفظ وبارك من يسهر على رفعة الوطن اللهم احفظ بلدي الإمارات والبلد الشقيق مصر».

وبدوره، قال المواطن فهد القاسم: «الإمارات تستضيف ضيف البلاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتؤكد من خلال هذه الزيارة على عمق العلاقات التاريخية الراسخة والوثيقة بين البلدين الشقيقين».