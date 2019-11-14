وقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية

الخميس 14 نوفمبر 2019

قالت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، صباح اليوم الخميس، إنه تمت الموافقة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة على طلب مصري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



ونقلت وكالة معا الفلسطينية للأنباء عن مصعب البريم الناطق باسم حركة الجهاد أن الاتفاق ينص على موافقة إسرائيل على شروط الحركة وأبرزها "وقف الاغتيالات وكذلك وقف إطلاق النار تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة".

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ويأتي اتفاق وقف إطلاق النار بعد ليلة من الغارات الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ من القطاع.

وارتفعت حصيلة التصعيد في القطاع إلى 34 شهيداً فلسطينيا وإصابة 100 آخرين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.