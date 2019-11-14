العميد طارق صالح يناقش مع غريفيث الخروقات الحوثية في الحديدة

الخميس 14 نوفمبر 2019

التقى قائد المقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة لتحرير الساحل الغربي، العميد طارق محمد عبدالله صالح، الأربعاء، المبعوث الأممي إلى اليمن السيد مارتن غريفيث.



وبحسب مصادر إعلامية فقد ناقش اللقاء مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية وخروقات مليشيات الحوثي وانتهاكاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، ومحاولاتها المستمرة إجهاض عملية السلام، والمساعي الدولية الرامية لوقف الحرب وإحلال السلام في الحديدة واليمن بشكل عام وإنهاء معاناة اليمنيين.

وجرى في اللقاء مناقشة ملف الأسرى، وأهمية البت في هذه القضية الإنسانية على قاعدة الكل مقابل الكل، إضافة إلى بحث الحل السياسي الشامل للأزمة والعقبات التي تحول دون ذلك، بالإضافة إلى التدخل الإيراني في اليمن ومخاطره على أمن واستقرار البلاد والمنطقة والملاحة الدولية.

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هذا وتم التأكيد في اللقاء أن مفاتيح إحلال السلام في اليمن تتمثل بتخلي الميليشيات الحوثية عن هوسها العنصري وأن تتحول إلى حزب سياسي.

وبهذا الخصوص أبدى العميد طارق صالح دعمه الكامل لعملية السلام العادل والمشرف والمنصف لكل اليمنيين، مجدداً مطالبته برفع العقوبات الظالمة عن السفير أحمد علي عبدالله صالح التي لم يكن لها أي مبرر.

وذكر العميد طارق صالح أن الخروقات الحوثية المتصاعدة في الساحل الغربي تهدد بنسف اتفاق ستوكهولم ويجب أن تتوقف، مشيراً إلى أن القوات المشتركة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الخروقات.