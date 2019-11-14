في اليوم العالمي لمرضى السكري.. أكثر من 400 مليون شخص مصاب

ويشكل اليوم العالمي لداء السكري، الذي يخلده المجتمع الدولي اليوم الخميس، مناسبة للتحسيس بأخطار هذا المرض وأهمية الوقاية من المضاعفات المرتبطة به، بالإضافة إلى بحث تقنيات جديدة للعلاج.

وجددت منظمة الصحة العالمية تحذيرها، في هذه المناسبة السنوية، من خطر مضاعفات مرض السكري التي أصبحت تتطور تدريجيا مع زيادة فترة الإصابة بالمرض، وعدم السيطرة عليه بشكل كاف.



وهناك العديد من المضاعفات التي قد تصيب مرضى السكري، ومنها الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الذبحة الصدرية، والجلطة القلبية، والسكتة القلبية أو الدماغية، وتصلب الشرايين والإصابة باعتلال الأعصاب؛ وذلك نتيجة تلف الأوعية الدموية.

كما قد تتسبب مضاعفات داء السكري في اعتلال الكلية، ويحدث ذلك نتيجة تأثير السكري على الأوعية الدموية الموجودة بالكلية التي تقوم بفلترة الدم، واعتلال شبكية العين، حيث يرفع السكري من نسبة الإصابة بالماء الأبيض وارتفاع ضغط العين، كما أنه قد يؤدي إلى العمى نتيجة الضرر الحاصل في الأوعية الدموية التي تغذي شبكية العين، بالإضافة إلى اعتلال القدم نتيجة إصابة أعصابها بالضرر بسبب قلة التروية الدموية.



أكثر من 400 مليون شخص مصاب بالسكري

تشير التقديرات إلى إصابة 422 مليون شخص بالغ بالسكري على الصعيد العالمي في عام 2014 مقارنة بإصابة 108 ملايين شخص في عام 1980. وكاد معدل الانتشار العالمي للسكري (الموحد حسب السن) يتضاعف منذ عام 1980، إذ ارتفع من 4.7% إلى 8.5% لدى البالغين.

كما يشدد التقرير العالمي الأول للمنظمة عن السكري على الحجم الهائل لمشكلة انتشار المرض وعلى احتمال عكس الاتجاهات الحالية اذا توافرت الأسس السياسية لتنسيق العمل من أجل التصدي للسكري في أهداف التنمية المستدامة وإعلان الأمم المتحدة الخاص بالأمراض غير السارية، اضافة الى خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن الأمراض غير السارية.

في يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2006، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها لإعلان يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم العالمي لمرضى السكري، وذلك للاعتراف بالحاجة العاجلة لمتابعة الجهود متعددة الأطراف لتشجيع وتحسين الصحة البشرية، ولإتاحة إمكانية الحصول على العلاج والتعليم في مجال الرعاية الصحية.