النجيفي: اتفقت مع علاوي والعبادي لتوحيد الجهود وتحقيق انتخابات مبكرة بعد اقالة الحكومة

كشف رئيس جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي، عن اتفاقه رئيس المنبر العراقي اياد علاوي ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي لتوحيد الجهود وتحقيق انتخابات مبكرة بعد اقالة الحكومة الحالية.
وقال النجيفي في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وتابعته الخليج 365، "اتفقت مع اياد علاوي وحيدر العبادي على توحيد الجهود المشتركة وتنشيط العمل السياسي والبرلماني المعارض لتحقيق انتخابات مبكرة بعد اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مؤقتة لضمان سلمية التغيير المنشود الذي يحقق طموح الشعب ضمن سقف الدستور ومعاييره".
واكد النجيفي"انفتاح جبهة العمل السياسي المشترك على القوى الوطنية والجماهيرية المؤمنة بحتمية التغيير والاصلاح السياسي للعمل على تصويب المسارات الخاطئة وانهاء مظاهر الفساد واشكالها في البلاد".
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