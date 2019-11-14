هزتان ارضيتان تضربان مدينة عراقية

حدثت هزتان ارضيتان فجر اليوم الخميس، في حدود قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وسجلت المراصد الزلزالية "حدوث هزة ارضية بقوة 3.2 على مقياس رختر فجر اليوم وتحديدا في الساعة الرابعة والنصف فجرا في سومار بإيران و تبعد 33كم ،جنوب شرق خانقين".

وتابعت ان "هزة ثانية حدثت بقوة 3.1 على مقياس رختر في سومار وتبعد 34كم جنوب شرق خانقين".