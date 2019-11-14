دبلوماسي أمريكي: نقلة مرتقبة في العلاقات مع السودان

كشف المبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث عن تفاهمات ومباحثات تجرى مع الخرطوم، وصفها بأنها ستحدث نقلة في شكل العلاقات الثنائية بين البلدين.



والتقى بوث، الأربعاء، وزير الدفاع السوداني جمال عمر في الخرطوم، بحضور القائم بالأعمال الأمريكي والملحق العسكري بسفارة واشنطن لدى السودان.

وجدد عمر، خلال اللقاء، مطالبتهم بإزالة بلاده من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، داعيا واشنطن للنظر بإيجابية للتحول السياسي الذي حدث في السودان مؤخراً.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي الذي وصل الخرطوم في زيارة دورية أن بلاده تبذل جهوداً لدعم عملية السلام في السودان بالمسائل الفنية، وحث الحركات المسلحة على ضرورة إنهاء الحرب والانخراط في العملية السلمية، وتقديم العون العاجل للنازحين بسبب الحرب.

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وقال "بلادنا تعمل على تحقيق رغبات الشعب السودان، وسيتم الدعم في كافة المحاور لعودة العلاقات الثنائية بين واشنطن والخرطوم"، مشدداً على أن تكون العلاقات الأمريكية السودانية مبنية على الشفافية.

وخلال لقاء آخر مع وفد مجلس الأمن الدولي الذي يزور الخرطوم، طالب وزير دفاع السودان بضرورة رفع الجزاءات المفروضة على بلاده لزوال الأسباب التي أدت إلى صدور قرار من مجلس الأمن لسنة 2005، الخاص بفرض العقوبات على السودان.

وقدَّم الوزير شرحا للوفد الأممي الذي تقوده رئيسة لجنة العقوبات بالأمم المتحدة المفروضة على السودان جوانا فرونيكا، حول الأوضاع السياسية والأمنية وأولويات برامج الحكومة الانتقالية وفي مقدمتها ملف السلام، وعن التفاوض والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين.

ويخضع السودان لعقوبات دولية من مجلس الأمن، بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005، والذي أنشأ في مارس من العام نفسه، لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات ذات الصلة.

والعقوبات المفروضة على السودان هي الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر في دارفور.