شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير المملكة لدي اليمن يلتقي رئيس لجنة إعادة الانتشار (RCC) في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC) وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة (أونمها) الجنرال أباهيجيت جوها.

Advertisements وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد جرى خلال اللقاء تأكيد السفير ال جابر دعم المملكة للجنرال جوها لتنفيذ ولايته وتطبيق اتفاقية الحديدة وفقًا لاتفاق السويد والقرارات الأممية ذات الصلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير المملكة لدي اليمن يلتقي رئيس لجنة إعادة الانتشار (RCC) في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.