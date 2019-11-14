شاهد.. لحظة اختطاف مسؤول في وزارة الداخلية العراقية

نشر مدونون وناشطون عراقيون، فيديو يوثق لحظة اختطاف مدير عام المعهد العالي في وزارة الداخلية العراقية اللواء ياسر عبدالجبار، في العاصمة العراقية بغداد، قبل ثلاثة أيام.

وسجلت عمليات اختفاء لعدد من الأشخاص في الآونة الأخيرة في العراق، الذي يشهد انتفاضة شعبية منذ حوالي 45 يومياً احتجاجاً على تفشي الفساد والطبقة السياسية الحاكمة.

وكان ناشطون عراقيون تداولوا سابقا على مواقع التواصل الاجتماعي خبر اختفاء ناشطين في الاحتجاجات التي أوقعت ما يفوق 300 قتيل.