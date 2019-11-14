كشفت مصادر مطلعة على نتائج الإتصالات الجارية عبر صحيفة "الجمهورية" أن "التفاهم مع رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ على مجريات المرحلة المقبلة ما زال صعباً. وان لم يبتّ بالأمر خلال ​الساعات​ المقبلة فسيكون البحث قد بدأ عن بديل عنه من بين لائحة من الأسماء المرشحة لتسميتها في الإستشارات الجارية بالتنسيق والتفاهم مع الحريري، إن شاء ذلك، حرصاً من ​رئيس الجمهورية​ على ميثاقية موقع رئيس الحكومة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للجمهورية: التفاهم مع الحريري على مجريات المرحلة المقبلة ما زال صعباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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