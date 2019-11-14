الجمهورية: الساعات المقبلة حاسمة على صعيد الحسم في الملف الحكومي

أكدت معلومات لصحيفة "الجمهورية" أن "​الساعات​ المقبلة حاسمة على صعيد الحسم في الملف الحكومي، وتحديد وجهة موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد ​الحريري​ إمّا لناحية قبوله ترؤس الحكومة ​الجديدة​، وإمّا لناحية تكليف شخصية بديلة"، مبينة أن "الجامع المشترك بين القوى السياسية العاملة على خط الاتصالات هو انّ الاولوية هي لعودة الحريري الى ​رئاسة الحكومة​، وإن تعذر ذلك فتسمية شخصية بديلة بالتوافق معه، خصوصاً انّ المكونات السياسية وعلى وجه الخصوص "التيار الوطني الحر" وحركة "امل" و"حزب الله" ترفض الذهاب الى تشكيل حكومة تعتبر حكومة مواجهة للحريري او للحراك الشعبي".

ولفتت الى أن "الحريري أبلغ مساء أمس مفاوضيه موافقته على تسمية شخصية ثانية بديلة لرئاسة الحكومة الجديدة على أن يحسم التوافق على الشخصية خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة، على أن يلي ذلك تحيديد موعد الإستشارات الملزمة من قبل ​رئيس الجمهورية​ في مدى أقصاه نهاية الأسبوع الحالي".

وعلمت "الجمهورية" أن "اتصالات كانت جرت في الساعات الماضية على خط بيت الوسط وحركة أمل وحزب الله، وانّ هذا التواصل بقيَ شبه متواصل حتى مساء أمس، بين الحريري ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​. مكلّفاً من رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​"، مشيرة الى أن "الأمور ما زالت تراوح عند نقطة الفشل في إحراز تقدم يؤشّر الى استجابة الحريري لطلب ​الثنائي الشيعي​ ترؤس حكومة تكنوسياسية".

وبينت أن "الحريري عاد وكرر موقفه الذي سبق وأبلغه الى خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" الحاج ​حسين خليل​، الذي يربط فيه عودته الى رئاسة الحكومة بشرط تشكيل حكومة تكنوقراط لا سياسية، تأخذ في الاعتبار المتغيرات التي طرأت على المشهد الداخلي جرّاء التحرّك الشعبي الذي بدأ في 17 تشرين الاول الماضي. وهو الأمر الذي يحاول الثنائي الشيعي ان يقنع الحريري بتجاوزه والقبول بترؤس حكومة مختلطة بين سياسيين واختصاصيين تكون قادرة على إدارة شؤون البلد، ومحصّنة سياسياً ومحصنة أيضاً ب​الكفاءات​ وأصحاب الاختصاص".