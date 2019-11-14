علوش: قد يكون هناك اسم لرئاسة الحكومة غير الحريري

كشف عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" مصطفى علوش في حديث اذاعي أنه "قد يكون هناك اسم لرئاسة الحكومة غير رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري"، مشددا على أن "المهم شكل الحكومة".
وأوضح أنه "هناك بحثا في صفوف "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" و"حركة أمل" لتسمية رئيس غير الحريري لترؤس حكومة تكنو-سياسية"، مبينا أن "هناك رسائل بين "الوطتني الحر" والحريري ولكن من دون فائدة"، مشيرا الى أن "الحريري قدم جواباً واضحاً وحاسماً بأنه يريد ترؤس حكومة تكنوقراط تلبي رغبات الشارع".
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