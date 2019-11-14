علوش: قد يكون هناك اسم لرئاسة الحكومة غير الحريري

كشف عضو المكتب السياسي في "​تيار المستقبل​" ​مصطفى علوش​ في حديث اذاعي أنه "قد يكون هناك اسم ل​رئاسة الحكومة​ غير رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​"، مشددا على أن "المهم شكل الحكومة".

وأوضح أنه "هناك بحثا في صفوف "​التيار الوطني الحر​" و"​حزب الله​" و"​حركة أمل​" لتسمية رئيس غير الحريري لترؤس حكومة تكنو-سياسية"، مبينا أن "هناك رسائل بين "الوطتني الحر" والحريري ولكن من دون فائدة"، مشيرا الى أن "الحريري قدم جواباً واضحاً وحاسماً بأنه يريد ترؤس حكومة تكنوقراط تلبي رغبات الشارع".