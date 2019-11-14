حالة الطرقات صباح اليوم الخميس في عدد من المناطق اللبنانية

افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن حالة الطرقات المقطوعة صباح اليوم الخميس في 14 تشرين الثاني 2019: - الطرقات المقطوعة من ​البقاع​ باتجاه ​بيروت​: قب الياس- جديتا- المرج- تعلبايا- سعدنايل- زحلة (الاوتوستراد والمستديرة)- ​كسارة​ -جب جنين - غزة- حوش الحريمة- مفرق المصنع- ضهر البيدر- مفرق العبادية- صوفر- عالية -مفرق شويت. - الطرقات المقطوعة عند مداخل بيروت ​جل الديب​ ،​الشفرولية​، تقاطع ​المدينة الرياضية​. Advertisements - الطرقات المقطوعة من ​الشمال​ باتجاه بيروت: ​ساحة النور​ - ​العبدة​ - ​المحمرة​ - ​ببنين​ - ​البداوي​ - حلبا - ​البحصاص​ - ​المنية​ - ​مرياطة​ - ​ضهر العين​ - جسر البالما شكا - ​البترون​ - جبيل – غزير – ​نهر الكلب​. - الطرقات المقطوعة من ​الجنوب​ باتجاه بيروت: صيدا (دوار ايليا) - برجا - ​الجية​ - ​الدامور​ - ​الناعمة​ - خلدة - ​الشويفات​ مفرق ​دير قوبل​.

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