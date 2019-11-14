الجيش الاسرائيلي: مقتل قيادي بالجهاد الاسلامي بغارة على دير البلح

اعلن المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ افيخاي ادرعي عن "مقتل القيادي في الجهاد الإسلامي رسمي أبو ملحوس في الغارة مساء امس على ​دير البلح​".

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