ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في استراليا الى أربعة

أعلنت ​الشرطة​ الأسترالية عن إرتفاع عدد قتلى ​حرائق الغابات​ المدمرة في شرق استراليا الى أربعة بعد اكتشاف جثة رجل في منطقة حرجية أكلتها النيران بالكامل، مشيرة الى أنه لم يتم بعد تحديد هوية صاحب الجثة، لكن يعتقد أنها لرجل يبلغ من العمر نحو 58 عاما يعيش في المنطقة وشوهد الجمعة لآخر مرة.

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حرائق الغابات في ولاية ​نيو ساوث ويلز​، التي تعد الأكثر تضررا جراء ​الحرائق​ التي اندلعت على طول الساحل الشرقي أواخر الأسبوع الماضي.

وتسببت النيران بتدمير مئات المنازل وحرق أكثر من مليون هكتار (2,5 مليون فدان) من الأراضي.

ومن المتوقع أن تسود الظروف المناخية الصعبة مرة أخرى في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز في نهاية الأسبوع مع ارتفاع درجة الحرارة والرياح.

وكان نحو 100 حريق لا يزال مشتعلا الخميس، لكن تراجع الظروف "الكارثية" لفترة قصيرة حد من خطر العديد من الحرائق وسمح للسكان بالعودة لتفقد منازلهم أو ما تبقى منها.