اكد المتحدث باسم حركة الجـهـاد الاسـلامي مصعب البريم "بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار بعد رضوخ الاحتلال لشروط ​المقاومة​ المتمثلة بوقف الإغتيالات، وحماية متظاهري مسيرات العودة، والبدء عمليا بتنفيذ اجراءات كسر الحصار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حركة الجهاد تؤكد التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل على وقف النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.