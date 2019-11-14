السلطات الأميركية تعترف بجانين آنيز رئيسة انتقالية لبوليفيا

اكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "​الولايات المتحدة​ تشيد بتولي عضو مجلس الشيوخ البوليفية جانين آنيز الرئاسة الانتقالية للدولة لتقود بلادها من خلال هذا التحول الديمقراطي وبموجب ​الدستور​ البوليفي"، مشيرا الى ان "الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع ​بوليفيا​ وشعبها في الوقت الذي يتحضرون فيه لإجراء ​انتخابات​ حرة ونزيهة في اقرب وقت ممكن".

وفي تصريح له دعا بومبيو البوليفيين إلى الابتعاد عن ​العنف​.