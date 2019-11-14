السلطات الأميركية تعترف بجانين آنيز رئيسة انتقالية لبوليفيا

اكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "الولايات المتحدة تشيد بتولي عضو مجلس الشيوخ البوليفية جانين آنيز الرئاسة الانتقالية للدولة لتقود بلادها من خلال هذا التحول الديمقراطي وبموجب الدستور البوليفي"، مشيرا الى ان "الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع بوليفيا وشعبها في الوقت الذي يتحضرون فيه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في اقرب وقت ممكن".
وفي تصريح له دعا بومبيو البوليفيين إلى الابتعاد عن العنف.
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