زيادة منحة دعم تنظيم الأسرة أمام لجنة الصحة بالبرلمان الأسبوع المقبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الصحة ومكتب لجنتى العلاقات الخارجية والاقتصادية، خلال اجتماعها القادم، التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع فى القاهرة بتاريخ 4 أغسطس الماضى، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 539 لسنة 2019.

ويهدف التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع، وهو 10 ملايين و50 ألف دولار كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع، والتى تتضمن دعم جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتحسين السلوكيات الصحية المختارة ودعم الميزانية الحكومية المخصصة لتنظيم الأسرة.