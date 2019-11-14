شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة منحة دعم تنظيم الأسرة أمام لجنة الصحة بالبرلمان الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
ويهدف التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع، وهو 10 ملايين و50 ألف دولار كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع، والتى تتضمن دعم جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتحسين السلوكيات الصحية المختارة ودعم الميزانية الحكومية المخصصة لتنظيم الأسرة.
يذكر أن اللجنة التشريعية أكدت في تقريرها عدم وجود أى مخالفة فى الاتفاقية للدستور والقانون وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان، وكان الدكتور على عبد العال أحال الاتفاقية خلال جلسات الأسبوع الماضى إلى اللجنة المشتركة من الصحة ومكتب الخارجية والاقتصادية لدراستها وتقديم تقرير عنها للمجلس.
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