اخبار العالم

زيادة منحة دعم تنظيم الأسرة أمام لجنة الصحة بالبرلمان الأسبوع المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة منحة دعم تنظيم الأسرة أمام لجنة الصحة بالبرلمان الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الصحة ومكتب لجنتى العلاقات الخارجية والاقتصادية، خلال اجتماعها القادم، التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع فى القاهرة بتاريخ 4 أغسطس الماضى، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 539 لسنة 2019.

ويهدف التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع، وهو 10 ملايين و50 ألف دولار كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع، والتى تتضمن دعم جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتحسين السلوكيات الصحية المختارة ودعم الميزانية الحكومية المخصصة لتنظيم الأسرة.


يذكر أن اللجنة التشريعية أكدت في تقريرها عدم وجود أى مخالفة فى الاتفاقية للدستور والقانون وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان، وكان الدكتور على عبد العال أحال الاتفاقية خلال جلسات الأسبوع الماضى إلى اللجنة المشتركة من الصحة ومكتب الخارجية والاقتصادية لدراستها وتقديم تقرير عنها للمجلس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيادة منحة دعم تنظيم الأسرة أمام لجنة الصحة بالبرلمان الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا