عقب تحذيرات الأرصاد.. طوارئ بجنوب سيناء لمواجهة التقلبات الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية، التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

وقال المحافظ اللواء خالد فودة إنه جرى تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مدينة للتواصل، على مدار 24 ساعة، بغرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة.

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جرى أيضًا التشديد على جميع رؤساء المدن بتفقد مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها، إضافة إلى إمداد جميع مدن المحافظة بخرائط موضحة عليها إحداثيات السيول ومناطق تمركزات المعدات الثقيلة والأهداف الحيوية والطلمبات الثابتة والطافية لكسح تجميع المياه بالطرق داخل المدن، إلى جانب إمداد مدينة سانت كاترين بتليفون ثريا للاستخدام في حالة قطع الاتصالات.

أضاف المحافظ أنه جرى الانتهاء من رفع كفاءة جميع مهمات الإغاثة ورفع كفاءة جميع المعدات الثقيلة وتمركزها حول المناطق الأكثر عرضة للسيول والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتضافر الجهود في حالة حدوث سيول.

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات الحماية من أخطار السيول التي جرى إقامتها على مدار 5 سنوات أثبتت نجاحها، حيث أنه لا تشهد المحافظة منذ إقامتها أي خسائر مادية أو بشرية جراء السيول، لافتًا إلى أن تكلفة أعمال الحماية من مخاطر تخطت 600 مليون جنيه.​