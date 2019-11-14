إيفو موراليس: لازلت رئيسا لبوليفيا

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):
قال إيفو موراليس، إنه طالما أن البرلمان البوليفي لم يقبل استقالته، فإنه لا يزال رئيسا للبلاد.
وقال موراليس لصحيفة "إل بايس" خلال مقابلة في مكسيكو سيتي: "البرلمان يحتاج إلى رفض أو الموافقة على استقالتي .. وطالما أنه لم يفعل، فإنني لا زلت رئيسا".
وقال موراليس إنه ينبغي تطبيق العملية تفسها على ألفارو جارسيا لنيرا ، الذي استقال من منصب نائب الرئيس ، ثم أدريانا سالفاتيرا ، التي احتلت المركز الثالث في سلسلة خلافة بوليفيا كرئيسة لمجلس الشيوخ ، لكنها استقالت يوم الأحد.
وأضاف موراليس في المقابلة أن "إعلان (السيناتور جنين) أنيز المزعوم (كرئيسة للبلاد) غير دستوري. تعيين هذه السيدة يؤكد الانقلاب".
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