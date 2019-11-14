القمة المصرية الإماراتية وبوابة العمرة الإلكترونية في صحف اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات أمس وجلسة المباحثات المرتقبة اليوم على مستوى القمة بينه والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "قمة مصرية-إماراتية في أبو ظبي" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ أمس زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق يومين، لافتة إلى أن الرئيس السيسي يعقد اليوم جلسة مباحثات على مستوى القمة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس السيسي سيبحث مع الشيخ محمد بن زايد، خلال قمة أبو ظبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كل الأصعدة وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

ومن جانبه، رحب الشيخ محمد بن زايد بزيارة الرئيس السيسي للإمارات ووصف العلاقات بين البلدين بالتاريخية والاستراتيجية، وقال على حسابه على "تويتر" لدينا إرادة مشتركة لتعزيز العلاقات مع مصر وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا.

كما ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيزور ألمانيا خلال أيام لحضور قمة العشرين الخاصة بالشراكة مع أفريقيا، وذلك بصفته رئيسا لمصر ورئيسا للاتحاد الأفريقي.

ونقلت الصحيفة عن السفير الألماني في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه مهام عمله بالقاهرة، إن الرئيس السيسي سيعقد خلال الزيارة لقاءات جماعية وثنائية مع عدد من رؤساء الدول بالإضافة إلى لقاءات أخرى مهمة.

ووصف السفير العلاقات المصرية الألمانية بأنها عميقة وذات أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن مصر بالنسبة لألمانيا شريك لا يمكن الاستغناء عنه خاصة فيما يتعلق بقضايا المنطقة مثل الوضع في السودان وليبيا وسوريا وغزة وأمن البحرين الأحمر والمتوسط ويتم التشاور معها باستمرار في هذه القضايا.

وعن الوضع في الأراضي الفلسطينية، ذكرت "الأهرام" أن الغارات الإسرائيلية تواصلت على قطاع غزة أمس حيث نفذت طائرات الاحتلال 50 غارة جوية و21 اعتداء بقصف مدفعي على القطاع منذ بدء العدوان أمس الأول حيث راح ضحيته 33 شهيدا حتى مساء أمس.

ونقلت الصحيفة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تأكيده أنه تم رصد أكثر من 50 غارة جوية و21 اعتداء بالقصف بالمدفعية استهدفت منازل وأراضي زراعية واستراحات بحرية ومواقع تابعة للمقاومة في مختلف مناطق القطاع.

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وفي تناولها للشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعي شهد إقبالا كبيرا على سحب كراسات الشروط ودفع المقدمات لحجز الوحدات السكنية المطروحة حيث قام 850 مواطنا في اليوم الأول بدفع مقدمات الحجز بينما تم سحب 10 آلاف كراسة شروط .

وأوضحت الصحيفة أن سداد مقدم جدية الحجز وتسجيل البيانات ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط يستمر على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حتى 12 ديسمبر المقبل لجميع المواطنين، وذلك لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم بمساحة 90 مترا المطروحة تحت عنوان مبادرة تنمية وجه بحري ومدن القناة بمحافظات الشرقية – الإسكندرية – الدقهلية – الإسماعيلية – كفر الشيخ – المنوفية – البحيرة – الغربية.. ونقلت عن مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي توضيحها أن سعر الوحدة كاملة التشطيب يبلغ 197 ألف جنيه.

وتحت عنوان "اليوم .. انتهاء مهلة التسجيل على بوابة العمرة الإلكترونية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه تنتهى اليوم المهلة الممنوحة لشركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة من الجانب المصري والسعودي لتسجيل بياناتها على بوابة العمرة الإلكترونية وتوثيق العقود في موسم العمرة الجديد والتي بدأت في 13 أكتوبر الماضي واستمرت لمدة شهر.

وأوضحت أن بوابة العمرة الإلكترونية المصرية التي ستنطلق خلال أيام سيتم من خلالها الحصول على تأشيرات العمرة وحضور الفعاليات والمهرجانات الثقافية والسياحية المختلفة والتي تقام على أراضي المملكة العربية السعودية.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن حجم الصادرات الزراعية بلغ 4.9 مليون طن بزيادة 173.5الف طن عن العام الماضي في العشرة شهور الأولى من 2019.

وأضافت أن التقرير الأسبوعي للصادرات الذي تلقاه الوزير من د. أحمد العطار رئيس الإدارات المركزية للحجز الزراعي أشار إلى أن أهم الصادرات تضمنت الموالح والبطاطس والبصل والعنب والرمان والثوم والمانجو والفراولة والفاصوليا والجوافة والخيار والفلفل والباذنجان.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير المالية أكد أن مصر أحرزت تقدما اقتصاديا ملحوظا مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية بما يفتح أفاقا رحبة للاستثمار في مصر وأن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي بما يفتح أفاقا رحبة للقطاع الخاص في عملية التنمية بحيث يكون قاطرة الاقتصاد القومي بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله: إن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أكد أن مصر الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019 حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار بالإضافة إلى توقع صندوق النقد الدولي، مجددا أن يظل نمو الاقتصاد المصري قويا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن مصر حققت تقدما جديدا في التصنيفات الدولية حيث قفزت 6 مراكز في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي بما يترجم الجهود المثمرة في تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.

وتحت عنوان "مصر.. مقرا للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الدولية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رحب باختيار مصر مقرا للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية، متمنيا التوفيق للاتحاد في القيام بالدور الذي يتطلع إليه في تسوية المنازعات الاقتصادية والتجارية المختلفة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء مدبولي مع سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والمستشار سمير زبدية أمين عام الاتحاد.. وأضافت أن عاشور أطلع رئيس الوزراء على مراحل تأسيس الاتحاد ليكون أول هيئة متخصصة للتحكيم في القضايا الاقتصادية والتجارية كما تم تسجيله في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.​