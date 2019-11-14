انطلاق فعاليات مهرجان سباقات الهجن الثاني بمضمار شرم الشيخ اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

تنطلق اليوم الخميس فعليات مهرجان سباقات الهجن الثاني لعام 2019 بمضمار شرم الشيخ لسباقات الهجن، الذي تنظمه محافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع الاتحاد المصري لسباقات الهجن، برعاية اتحاد الهجن الإماراتي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

قال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لرياضة للهجن، إن المهرجان يُعد الثاني خلال عام 2019 بمضمار شرم الشيخ، لافتًا إلى أنه جرى تنظيم مهرجان دولي عالمي بالمضمار خلال الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر.

أضاف حمدان أن المهرجان مستمر على مدار ثلاث أيام، ومقسم إلى 30 شوطًا بينها 3 أشواط ماراثون باستخدام الراكب البشري وبقية الأشواط بالراكب الآلي، وسيجرى تقديم جوائز مالية للأوائل في نهاية كل شوط إضافة إلى إقامة احتفالية كبرى في نهاية المهرجان بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وسيجرى خلالها تكريم الفائزين العشرة.

أشار أيضًا إلى أنه جرى الانتهاء من تسجيل الهجن المشاركة في فعاليات المهرجان ووضع شريحة الكرتونية بكل جمل لتحديد بياناته تحت رعاية مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء.​