الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة.

وقالت الهيئة إن اليوم الخميس يشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود طقس معتدل على السواحل الغربية، في حين يستمر الطقس مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء والرياح معتدلة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

السواحل الشمالية الغربية 26 19

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 19

الوجه البحري والقاهرة 30 21

جنوب سيناء والغردقة 32 23

شمال الصعيد 31 19

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 34 20

وعن طقس الجمعة، توقعت الهيئة أن يمتد الانخفاض في درجات الحرارة ليشمل معظم الأنحاء، ويسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وإن ظل مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيفًا ليلاً، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، قد تكون رعدية أحيانًا، والرياح معتدلة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

السواحل الشمالية الغربية 25 19

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السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 19

الوجه البحري والقاهرة 26 20

جنوب سيناء والغردقة 31 23

شمال الصعيد 27 19

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 33 20

وعن طقس السبت المقبل، توقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة السبت:

السواحل الشمالية الغربية 25 17

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 25 20

الوجه البحري والقاهرة 26 20

جنوب سيناء والغردقة 29 22

شمال الصعيد 27 17

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 30 22​