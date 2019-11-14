مستشفى "إيتاي البارود": 5 جثث مجهولة وخروج 3 من مصابي حريق خط البترول (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شعبان وعبدالله عويس:

حصل "الخليج 365" على بيان صدر من مركز معلومات مستشفى إيتاي البارود العام في محافظة البحيرة، بشأن ضحايا حريق خط نقل المواد البترولية بعزبة "المواسير".

أوضح البيان أن المستشفى استقبل 23 شخصًا، بينهم 7 حالات وفاة، و16 آخرين مصابين، وأن الجثث المستلمة بينها 5 مجهولة الهوية، فيما جرى التعرف على جثمان "محمد زكريا عبد الشافي - 52 سنة"، ومحمد صلاح عبد الهادي - 30 سنة" مصابًا بحروق من الدرجة الأولى 100%، جرى تحويل جثمانه إلى مستشفى كفر الدوار.

وأضاف البيان أن 3 من المصابين بالاختناق غادروا مستشفى إيتاي البارود بعد تحسن حالاتهم، وهم: فارس عبد الفتاح الشيخ (11 سنة)، وياسر محمد سلام (45 سنة)، ومحمد السيد القفاص (40 سنة).

وأشار البيان إلى تحويل 5 مصابين إلى مستشفى كفر الدوار، فضلاً عن 3 آخرين جرى تحويلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي. وقد تراوحت إصاباتهم بين حروق من الدرجة الأولى والثانية والاختناق.

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كما استقبل مستشفى إيتاي البارود في قسم الطوارئ 5 حالات، تنوعت إصاباتها بين الاختناق وحروق بدرجات مختلفة.

أجرى المستشفى أيضًا تحليل كشف DNA لخمسة من أهالي عدد من القرى والعزب المجاورة لموقع الحادث، كانوا قد أبلغوا باختفاء ذويهم، حتى يتسنى التعرف عليهم، بحسب ما ذكر أحد العاملين بمعامل المستشفى لمصراوي.

وكانت وزارة البترول ذكرت، في بيان، أنها اكتشفت محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاي البارود في البحيرة، ظهر الأربعاء، إذ ركب اللصوص كلبسًا بغرض السرقة، ما تسبب في حدوث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة، تطور إلى حريق هائل أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخماده.

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