استشهاد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على غزة

استشهد ستة فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلهم في دير البلح في وسط قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 32 منذ بدء الغارات الإسرائيلية، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة "ارتقى 6 شهداء و12 إصابة بجراح مختلفة جراء قصف الاحتلال لمنزلهم في دير البلح ونقلوا جميعهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 32 ومئة مصاب منذ بدء العدوان".

وأوضح القدرة أن "الشهداء هم: رسمي أبو ملحوس ويسرى أبو ملحوس ومريم أبو ملحوس والأطفال معاذ ووسيم ومهند".

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وأكد مصدر أمني أن "صاروخاً واحداً على الأقل أصاب المنزل ما أدى لتدميره واستشهاد كل من فيه من أفراد العائلة، هذه مجزرة إسرائيلية جديدة".

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وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية ليلاً وفجر الخميس استهدفت بشكل خاص مواقع وعدداً من المنازل، كما أطلق فلسطينيون عشرات القذائف والصواريخ تجاه إسرائيل، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.