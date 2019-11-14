أميركا تعترف بجانين آنيز رئيسة انتقالية لبوليفيا

اعترفت الولايات المتحدة بجانين آنيز رئيسة انتقالية لبوليفيا بعد استقالة ايفو موراليس التي جاءت اثر اسابيع من الاحتجاجات والمواجهات في الشارع.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الخميس، أن بلاده تدعم "جنين آنيز" رئيسة مؤقتة لبوليفيا.

ونقلت وكالة بلومبرج الأميركية للأنباء عن بومبيو قوله :"نتطلع إلى العمل مع منظمة الدول الأميركية والمؤسسات الدستورية المدنية في بوليفيا والشعب البوليفي في الوقت الذي يستعدون فيه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن".

وتابع بومبيو: "ندعو جميع الأطراف إلى حماية الديموقراطية خلال الأسابيع المقبلة والامتناع عن أعمال العنف ضد المواطنين وممتلكاتهم".

وقتل شخصان في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن من جهة وبين مؤيدي الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس وأنصار السيناتور المعارضة آنيز التي أعلنت نفسها رئيسة للبلاد من جهة أخرى.

وتم إطلاق النار على شابين في منطقة سانتا كروز في شرق البلاد، بحسب بيان صادر عن معهد الطب الشرعي التابع للمحامي العام في لاباز، يوم الأربعاء.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى إلى 10 أشخاص خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

واستقال موراليس يوم الأحد بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة ضد فوزه بولاية رئاسية رابعة في 20 أكتوبر في انتخابات تقول المعارضة إنها شهدت عمليات تزوير، ثم توجه إلى المكسيك التي عرضت عليه اللجوء.

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وقال موراليس الأربعاء إنه يرغب في العودة "في أقرب وقت ممكن" إلى بوليفيا.