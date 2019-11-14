كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أول منصب رسمي.. "الغنوشي" يصل لرئاسة البرلمان التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل راشد الغنوشي، رئيس ومؤسس حزب النهضة، إلى رئاسة البرلمان التونسي، بعد الفوز بـ123 صوتا، من إجمالي 217 صوت، متفوقا على منافسيه وهما: زعيم حزب النهضة وغازي الشواشي القيادي بحزب التيار الديمقراطي، وعبير موسي وهي من مؤيدي بن علي.

وحصل "الغنوشي" على هذا المنصب، بعد أن دعمه منافسه حزب "قلب تونس"، ويعتبر هذا أول منصب رسمي له منذ عودته من منفاه في لندن عام 2011.

الدعم الذي حصل عليه مؤسس حزب النهضة من "قلب تونس" يفتح الطريق أمام التعاون لتشكيل ائتلاف بينهما في الحكومة المقبلة، بعد فشل الحركة في الاتفاق مع حزبي التيار والشعب بعد مفاوضات في الأسابيع الماضية.

هذا، ويجب على حزب النهضة أن يعلن اسم المرشح لقيادة حكومة ائتلافية، الجمعة على أقصى تقدير.