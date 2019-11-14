واشنطن تعترف بجانين آنيز رئيسة انتقالية لبوليفيا

الخميس 14 نوفمبر 2019

أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بجانين آنيز رئيسة انتقالية لبوليفيا بعد استقالة ايفو موراليس التي جاءت عقب أسابيع من الاحتجاجات والمواجهات في الشارع.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "تشيد الولايات المتحدة بتولي عضو مجلس الشيوخ البوليفية جانين آنيز الرئاسة الانتقالية للدولة لتقود بلادها من خلال هذا التحول الديموقراطي وبموجب الدستور البوليفي".

وكان شاب في العشرين من عمره قد قضى خلال مواجهات الأربعاء بين مؤيدي الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس والشرطة، وفق ما أفاد أحد الأطباء.

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وأضاف الطبيب جوني جوزمان أن الشاب أصيب بطلقات نارية في رأسه خلال مواجهات مع الشرطة في بلدة ياباكاني، قرب مدينة سانتا كروز في شرق البلاد.

وأشار جوزمان الى أن أنصار موراليس كانوا يقومون بتظاهرة في هذه الأثناء، وسكان المنطقة ايضا كانوا يخشون حدوث عمليات نهب.

واستقال موراليس الأحد على وقع احتجاجات عنيفة ضد فوزه بولاية رئاسية رابعة في 20 أكتوبر في انتخابات تقول المعارضة إنها شهدت عمليات تزوير.

وبعدما أعلن أن حياته بخطر غادر موراليس بوليفيا إلى مكسيكو على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو المكسيكي.

وعلى أثر ذلك، أعلنت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ جانين آنيز نفسها رئيسة انتقالية للبلاد بعد جلسة للبرلمان لم يكتمل نصابها، وقالت إنها تنوي الدعوة لانتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن.