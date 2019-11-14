عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 6 شهداء و12 مصابا في قصف إسرائيلي على دير البلح بغزة

الخميس 14 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

استشهد 6 فلسطينيين، الخميس، بينهم طفل وأصيب 12 آخرون في استهداف إسرائيلي لمنزل بمنطقة البركة في دير البلح بقطاع غزة.



وأفاد المراسلون أن الضحايا ينتمون لعائلة واحدة، وهم رسمي أبو ملحوس، ويسرى أبو ملحوس، ومريم أبو ملحوس، ومعاذ أبو ملحوس، ووسيم أبو ملحوس، والطفل مهند أبو ملحوس.

وأضافوا أن طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر في دير البلح تمكنت من تقديم الأكسجين وإنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر شهرين تم إخراجه من تحت الأنقاض، في منزل دمره الاحتلال بالمنطقة.

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من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي تمكنه من استهداف وسط قطاع غزة، وتصفية أحد قادة حركة الجهاد الفلسطينية بدير البلح دون أن ذكر اسمه.

بدورها، أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أول أمس إلى 32 شهيدًا.

ويرتفع بذلك عدد الضحايا الفلسطينيين منذ صباح الثلاثاء إلى 32 شهيدا، بينهم قيادي في حركة الجهاد، والمصابين إلى 101 مصاب، جراء قصف وغارات إسرائيلية على قطاع غزة، في خضم تصعيد يثير مخاوف من جولة عنف واسعة جديدة.

وأطلق فلسطينيون أكثر من 360 قذيفة من قطاع غزة على إسرائيل، بينها نحو 60% سقطت في مواقع مفتوحة، حسب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

في المقابل، أصيب 64 إسرائيليا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي، بينهم 43 إصاباتهم طفيفة و20 نتيجة الهلع.