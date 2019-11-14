مكافأة مالية لمن يبلغ السلطات عن ارتكاب جرائم تتعلق بالفساد باوكرانيا

وقع الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، قانونا يقضي بدفع مكافأة مالية لمن يبلغ السلطات عن ارتكاب جرائم تتعلق ب​الفساد​ وتلقي الرشى تقدر بـ 10% من المبالغ المصادرة.

وأشارت الرئاسة الأوكرانية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إلى أن الوثيقة من شأنها إنشاء نظام جديد لمنع الفساد في البلاد انطلاقا من معايير النزاهة الدولية. وأضافت أن القانون "يحدد الوضع القانوني للمبلغين أي الأشخاص الذين قدموا بلاغات بوقوع جرائم فساد أو جرائم متعلقة بالفساد"، فضلا عن أنه "يحدد أيضا الحقوق والضمانات وآليات الحماية لهؤلاء الأشخاص والأشخاص المتساويين معهم".

وينص القانون الجديد على أن الحق في الحصول على المكافأة يعود إلى مواطن بلغ الهيئات المعنية عن ارتكاب جريمة فساد يتجاوز الضرر المادي الناجم عنها الملحق ب​الدولة​ 5 آلاف أضعاف أو أكثر من ذلك تكاليف المعيشة في البلاد، أي حوالي 9.6 مليون هريفن أو قرابة 387 ألف دولار.

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وكان مشروع قانون المبلغين عن قضايا الفساد بين تعهدات زيلينكسي الانتخابية، وقد قدم للتصويت في البرلمان باعتباره عاجلا.

واعتمد البرلمان القانون بتأييد 252 نائبا، فيما يبلغ الحد الأدنى للأصوات المطلوبة من أجل تمريره 226 صوتا.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2020.