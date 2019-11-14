مقتل ستة فلسطينيين من عائلة واحدة في غارة اسرائيلية على غزة

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، عن مقتل ستة فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان، كما أصيب 12 بجراح مختلفة في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلهم في دير البلح في وسط قطاع غزة"، مشيرا الى أنهم "نقلوا جميعهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 32 ومئة مصاب منذ بدء العدوان".
وأوضح القدرة أن "الشهداء هم: رسمي أبو ملحوس ويسرى أبو ملحوس ومريم أبو ملحوس والأطفال معاذ ووسيم ومهند".
وأكد مصدر أمني أن "صاروخا واحدا على الأقل أصاب المنزل ما أدى لتدميره واستشهاد كل من فيه من أفراد العائلة، هذه مجزرة إسرائيلية جديدة".
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