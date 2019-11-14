مقتل ستة فلسطينيين من عائلة واحدة في غارة اسرائيلية على غزة

أعلن الناطق باسم ​وزارة الصحة​ في غزة ​أشرف القدرة​، عن مقتل ستة فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان، كما أصيب 12 بجراح مختلفة في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلهم في ​دير البلح​ في وسط ​قطاع غزة​"، مشيرا الى أنهم "نقلوا جميعهم إلى ​مستشفى​ شهداء الأقصى، وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 32 ومئة مصاب منذ بدء العدوان".

وأوضح القدرة أن "الشهداء هم: رسمي أبو ملحوس ويسرى أبو ملحوس ومريم أبو ملحوس و​الأطفال​ معاذ ووسيم ومهند".

وأكد مصدر أمني أن "صاروخا واحدا على الأقل أصاب المنزل ما أدى لتدميره واستشهاد كل من فيه من أفراد العائلة، هذه مجزرة إسرائيلية جديدة".