أعرب ​البابا فرنسيس​ عن "أسفه نتيجة ​الأخبار​ الدامية الآتية من مدينة ​القامشلي​ السورية"، مؤكدا "الوقوف إلى جانب المؤمنين الكاثوليك الموجودين هناك"، موضحاً "إنني إلى جانب ​الأرمن​ الكاثوليك في القامشلي ب​سوريا​، في الوقت الذي يجتمعون فيه من أجل جنازة قس الأبرشية، الأب هوفسيب بيدويان، الذي قتل هو ووالده وأنا أصلي من أجلهم ومن أجل عائلاتهم ولكل المسيحيين في سوريا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البابا فرنسيس: أنا قريب من الكاثوليك في القامشلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.