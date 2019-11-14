مصادر للجمهورية: النزول الى الشارع كان محضراً له قبل مقابلة الرئيس عون

استغربت مصادر قريبة من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، عبر صحيفة "الجمهورية"، "الحملة المفتعلة على الرئيس عون، وتعمّد تحريف مواقفه التي أدلى بها في مقابلته التلفزيونية، وتفسيرها على غير معناها الحقيقي ووضعها في غير مقصدها".

وتلاقي مصادر حليفة للتيار الوطني الحر ذلك، بالقول انّ "النزول الى الشارع كان محضّراً له قبل مقابلة رئيس الجمهورية، فحتى ولو قال انّ اللبن أبيض كانوا سينزلون الى الشارع ليقولوا انّ اللبن أسود"، مشيرة في هذا السياق الى "التجمّعات المنظّمة التي اقيمت أثناء المقابلة، في مناطق نفوذ "​القوات اللبنانية​" و"​الحزب التقدمي الاشتراكي​"، اضافة الى نزول شبّان الى منطقة ​الكولا​ قدوماً من ​الطريق الجديدة​ التي يحظى ​تيار المستقبل​ بنفوذ كبير فيها والتعاطي بعدوانية ضد ​الجيش اللبناني​ في المنطقة".