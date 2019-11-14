لفت عضو المكتب السياسي في "حزب "الكتائب اللبنانية​" ​سيرج داغر في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "اجمل ما في ​الثورة​ أنها هدمت كل الجدران و فتحت طرقات التلاقي بين اللبنانيين"، معتبراً أن "بناء جدار في ​نهر الكلب​ صورة معاكسة لجمال الثورة ورسالتها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيرج داغر: بناء جدار في نهر الكلب صورة معاكسة لجمال الثورة ورسالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.