التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة بناء على المقترح المصري

وافقت الفصائل الفلسطينية وخاصةً حركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم، على المقترح المصري الخاص بااستعادة الهدوء في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر يوم الثلاثاء.
وأفاد مصدر مصري أنه تم الفصائل والجهاد وافقت على المقترح المصري الذي يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار، والحفاظ على سلمية مسيرات العودة.
كما يقضي المقترح على أن تلتزم إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار ووقف الاغتيالات، ووقف إطلاق النار على المتظاهرين في مسيرات العودة.
وأشار المصدر إلى أنه تم الموافقة على المقترح لتنفيذه اعتبارًا من الساعة الخامسة والنصف فجرًا من هذا اليوم.
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