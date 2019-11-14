شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعان للجنة المشروعات الصغيرة مع جهاز تنمية المشروعات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا صباح الأحد المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الاجتماع سيشهد حضور أعضاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لاستطلاع رأيهم بشأن مواد مشروع قانون الحكومة، والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن القانون والحوافز التى يمكن وضعها فى مشروع القانون.

ولفتت النائبة هالة أبو السعد، إلى أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستعقد اجتماعًا أيضًا يوم الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون المشروعات المقدم من الحكومة بحضور أعضاء البنك المركزى لاستطلاع رأيهم بشأن القانون.