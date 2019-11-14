شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام البرلمان": اجتماع مع "مصر السيادى" حول الصندوق الفرعى للاستثمار فى الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع ممثلى صندوق مصر السيادى، لبحث ما أعلنه الصندوق عن عزمه لتأسيس صندوق فرعى للاستثمار فى قطاع الآثار، لما يتمتع به هذا القطاع من فرص متاحة حاليًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتى بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات فى هذا القطاع.

وأضاف "مصطفى" فى تصريح له، أن هذا القطاع عانى من سوء الإدارة فى السنوات الماضية، فى الوقت الذى حاول فيه ضعاف النفوس العبث بما نمتلكه من تراث عظيم، وظهر من ينبشون عن الآثار فى كل مكان، ومن يبيعون آثارنا فى الصالات العالمية المخصصة للمقتنيات الثمينة، ليظهر اليوم الصندوق ليحافظ ويصون أغلى ما نملك، بل ويستثمر فيه.

وتابع أمين سر اللجنة، أن هذه الخطوة ستكون إضافة إلى جهود وزارة الآثار، وستنعكس على تحسين الخدمات فى هذا القطاع، مضيفاً: "وجدنا متاحف أثرية عظيمة نقدم فيها تراث آبائنا وأجدادنا ولا يوجد فيها دورة مياه للسائحين أو أبسط سبل الراحة فى الزيارة".