الرئيس هادي يشيد بالدور الإيجابي البريطاني إلى جانب اليمن

الخميس 14 نوفمبر 2019

أشاد رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، بالدور الإيجابي للمملكة المتحدة الى جانب اليمن في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة..مثمناً الدعم التنموي البريطاني المقدم لليمن في مختلف المجالات.



واكد رئيس الجمهورية خلال استقباله،اليوم، سفير بريطانيا لدى بلادنا مايكل آرون ،على عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين..متطلعاً الى مزيداً من تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

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وجدد فخامة الرئيس حرص الحكومة على السلام وجهود تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وعودة الحياة وإعادة اعمار ماخلفته الحرب التي اشعلت فتيلها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأشار رئيس الجمهورية الى اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وحرص الحكومة على تنفيذ بنوده على ارض الواقع..معرباً عن امله في ان تسهم بريطانيا في دعم تنفذ هذا الاتفاق..مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية راعية هذا الاتفاق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

من جهته ، هنأ السفير البريطاني الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على الاتفاق..مشيداً بحرص فخامته الدائم على السلام المستدام في اليمن..مؤكداً دعم بلاده لامن واستقرار ووحدة اليمن وشرعية الدستورية وكذا دعمها لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي..مشيداً بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في سبيل الوصول الى التوقيع..متمنياً عودة الامن والاستقرار وتجاوز اليمن مرحلتها الراهنة وتنفيذ بنود اتفاق الرياض.

كما تطرق اللقاء الى مجالات التعاون الاقتصادي واهمية التعاون والدعم التنمويو الاقتصادي باعتباره مفتاح التنمية والذي سيتعزز من خلال انجاح الاستحقاقات وتحقيق السلام الشامل.