رئيس الجمهورية يستقبل السفير الأمريكي لدى اليمن

الخميس 14 نوفمبر 2019

أكد الرئيس عبدربه منصور هادي، على عمق العلاقات التي تربط بلادنا بالولايات المتحدة الأمريكية والمبنية على الشراكة والتعاون المشترك في جملة من القضايا والملفات التي تهم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.



جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم لسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا كريستوفر هنزل الذي قدم لفخامة الرئيس التهنئة بمناسبة توقيع اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي بما يعزز خطوات السلام وامن واستقرار اليمن.

Advertisements

وأكد الرئيس الى تطلعه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار الشامل في ربوع اليمن متطلعاً الى دعم الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار.

وقال ان هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة في إطار توحيد الجهود وحل الخلافات والتباينات بالطرق والوسائل السلمية وهذا ما نعمل عليه ونتطلع الى تحقيقه على صعيد الواقع العملي.. معتبراً ان المشكلة مع الانقلابيين الحوثيين في تبعيتهم لطهران التي تعمل على زعزعة امن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم عبر أدواتها ودعمها للإرهاب.

من جانبه عبر السفير الأمريكي عن سروره بهذا اللقاء مؤكداً دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود فخامة الرئيس الرامية الى تحقيق امن واستقرار اليمن بما يمثل ذلك من أهمية امن واستقرار المنطقة والعالم.. مؤكداً على دعم بلاده ليمن موحد وامن ومستقر وتعزيز مجالات التعاون القائمة في مواجهة المخاطر والتحديات والإرهاب.