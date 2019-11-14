شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شيحة: تقرير مصر لمجلس حقوق الإنسان يرد على كثير من الملاحظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام شيحة المحامى وأمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التقرير المقدم من الحكومة المصرية ممثلة فى الوزير عمر مروان خلال الاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعبر وبحق عن حالة حقوق الإنسان فى مصر.

وأضاف عصام شيحة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التقرير يرد على عدد كبير من الملاحظات التى سبق إثارتها، متابعًا: "نأمل فى المرات القادمة الاستجابة لكل الملاحظات المشروعة التى تصب بصالح تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر".

يذكر أن الفريق العامل المعنى بالاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد أمس لأربعاء، جلسته المخصصة لمراجعة ملف مصر، وذلك ضمن إطار الدورة الحالية المنعقدة من 4 إلى 15 نوفمبر الجارى، والتى يناقش فيها الفريق الأممى سجلات 14 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وقدم الوفد المصرى برئاسة الوزير عمر مروان تقرير مصر وعرض إنجازاتها فى ملف حقوق الانسان وما حققته من توصيات المجلس الدولى التى أوصى بها فى التقرير الشامل الماضى والذى عرض عام 2014.