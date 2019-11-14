شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: زيادة الاستثمار المباشر يأتى بالترويج الأمثل وحسن التسويق لمشروعاتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث باسم حزب الوفد، أن هناك عددًا من الإجراءات يجب على الدولة أن تتخذها من أجل زيادة عدد الاستثمارات المباشرة فى مصر؛ لعل أولها الترويج بشكل أفضل للاستثمار فى مصر، هذا إلى جانب وجود مناخ تفاؤلى، فالمستثمر لن يأتى لمصر إلا والأجواء مهيئة تمامًا له.

وأضاف الهضيبى، لـ"الخليج 365"، أن هناك مشكلة تتعلق بالاستثمار فى مصر، حيث لا نستطيع أن نضع تصورًا واضحًا ومشجعًا للاستثمار، فعلى سبيل المثال لا نطلب من المستثمرين أن يدخلوا فى شركة أو مصنع ما إلا وبه مشكلات كبيرة ومن ثم يهرب المستثمر.

وأكد الهضيبى، أن الاقتصاد العالمى يمر بأزمة وغير مطمئن وقد يكون هذا سبب لقلة الاستثمارات، إلا أنه علينا أن نحسن من سياساتنا التسويقية لأية مشروعات فى مصر خلال الفترة المقبلة