ينتهي خلال أسبوع.. أستاذ مناخ يكشف أسباب نشاط الذباب في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

كشف الدكتور محمد فهيم، أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، الأسباب الحقيقية لنشاط الذباب خلال الفترة الحالية.

نفى فهيم أن يكون الذباب جاء من دولة السودان أو أي دولة أخرى، وقال إنه مصري، وكل ما حدث مجرد نشاط مكثف بسبب الظروف والتغييرات المناخية التي تشهدها مصر، موضحًا أن الحشرات وتحديدًا الذباب من أكثر الكائنات الحية تأثرًا بالتغيرات المناخية.

أشار فهيم أيضًا، في تصريحات صحفية، إلى أن نهاية فصل الخريف فترة سكون للحشرات، إلا أن التغييرات الجوية والفرق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً والتي وصلت إلى 17 درجة في بعض الأيام تسببت في "دربكة فسيولوجية" للحشرة، التي أهلت نفسها أثناء النهار الحار بأن فصل الصيف يعود، ثم تفاجأت في الليل بدرجات حرارة منخفضة، ما نتج عنه ارتباك في سلوكها العام، ومن ثم أصبحت أكثر عدوانية وإزعاجًا، بالإضافة إلى حركتها التي باتت أسرع لانتهاجها نمط التغذية السريعة.

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ولفت أستاذ التغييرات المناخية إلى أن النشاط الزائد للذباب يتسبب في نقل الميكروبات بطريقة أسرع، وأن تواجد الذباب في الأماكن المفضلة له هو (بقايا الأكل والفضلات) ثم تحركه سريعًا من الشوارع إلى المنازل لبحثه عن بيئته في طقس مناسب، قد ينقل الميكروب، ناهيًا عن رش الذباب بالمبيدات الحشرية المتعارف عليها لأنها لن تحقق نتيجة ولن تقضي عليه.

ونصح بالتعامل مع الذباب باستخدام الزيوت الطيارة والخل المخفف في عمليات التنظيف الخاصة بالمطابخ والأسطح، كما نصح بعدم السماح بترك أكياس الزبالة داخل المنزل وغسل الأطباق بشكل سريع، وعدم ترك بقايا طعام بها.

وتوقع أستاذ التغييرات المناخية اختفاء هذا النوع من الذباب الأسبوع المقبل عندما تستقر الأحوال الجوية وتنتهي حالة التقلبات التي تشهدها مصر آخر أسبوعين. ​