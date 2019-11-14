محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للحظة اندلاع حريق إيتاي البارود، الذي أسفر عن سقوط 7 حالات وفاة وإصابة 16 آخرين.

وقال رئيس شركة أنابيب البترول المهندس عبدالمنعم حافظ، في تصريحات صحفية الأربعاء، إنه في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم جرى اكتشاف محاولة تركيب "كليبس" بخط منتجات بترولية في إيتاي البارود من جانب لصوص، بغرض السرقة، ما أحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.

وأضاف حافظ: "انتقلت فرق الفنيين بالشركة إلى موقع الحادث وجرى إغلاق المحبس قبل الكسر وبعده والسيطرة على التسريب، وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث، حيث جرت معاينة المكان وتحرير محضرًا بالواقعة في الخامسة مساءً".

وأوضح أنه عقب ذلك، ونتيجة لمصدر لهب مجهول، حدث اشتعال في المنتج المتسرب جراء حادثة السرقة، تمت السيطرة عليه بعد أن "اشتعل في الأرض بالكامل".

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كما ألقت الشرطة القبض على متهم بإحداث كسر خط البترول سبب الحادث، وذكر مصدر أمني أن المذكور أحدث فتحة في الخط عن عمد، في الوقت الذي حاولت مجموعة أخرى من سائقي الـ"توكتوك" سرقة البنزين قبل أن يشتعل الخط.

وأشار المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أنه جرى التحفظ على المتهم تمهيدًا لعرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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