بـ"قش الأرز والبطاطا".. حديقة الحيوان تواجه موجة تقلب الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حالة الطوارئ بحديقة حيوان الجيزة و7 حدائق إقليمية لمواجهة موجة تقلب الطقس التى قد تشهدها البلاد حاليًا؛ ما دفع الحديقة لاتخاذ العديد منن الإجراءات الاحترازية.

قال اللواء محمد رجائى، رئيس حديقة الحيوان بالجيزة، إن حديقة الحيوان استعدات بشكل كاف لمواجهة التغيرات الطقسية المحتملة بتوفير وسائل التدفئة الالزمة للعديد من الحيوانات أبرزها الزرافة عدوة البرد، مشيرًا إلى فتح المبايت والتغذية الرئيسية.

وأضاف رجائي، فى تصريح خاص لمصراوي، أنه تم فرش بيوات الحيوانات بقش الأرز وتوفير البطاطا، لافتًا إلى توفير العسل الأسود والتفاح للزرافة لما له من سعرات حرارية عالية، وفي الحالات القصوى إعطاء الشامبنزي أكوابًا من الشاي.

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ولفت إلى رفع حالة الطوارئ بالأطباء وحراس بيوت الحيوانات، وتشكيل لجان بيطرية لفحص الحيوانات وإعطائها المضادات اللازمة عند ظهور أي أعراض إصابة بالإنفلونزا.

وأشار رئيس الحديقة إلى إمكانية الإخلاء الإجباري حالة وجود تهديد حقيقي على الزائرين من رياح شديدة قد توثر على أشجار الحديقة، مضيفًا أن الحديقة تحتوي على العديد من الأشجار القديمة والمعمرة.

وأضاف أنه بالرغم من الاستمرار في عمليات التقليم إلا أن القرار يتخذ حسب الحالة الجوية.

ويشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت أمس تفاصيل طقس الـ3 أيام المقبلة (الأربعاء- الخميس- الجمعة)، والمتوقع أن يسود البلاد فيها حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تصل لحد السيول والأمطار الرعدية.​