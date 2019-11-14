تطوير وحدات سكنية بالقاهرة وأسيوط لخدمة طلاب الوادي الجديد المغتربين

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

وجه محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، مساء أمس الأربعاء، بعرض تقرير عن موقف الوحدة السكنية في منطقة زهراء مدينة نصر بالقاهرة، وكذلك العمارة السكنية في محافظة أسيوط، وذلك لإمكانية دعمها وتطويرها لخدمة طلاب الوادي الجديد بأسيوط.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجلس إدارة صندوق الخدمات، في حضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة الصندوق؛ وذلك للوقوف على إيرادات ومصروفات الصندوق، وكذلك آلية تسوية المديونيات مع جميع الجهات الحكومية والخاصة.

كما وجه الزملوط بضرورة تحصيل مستحقات صندوق الخدمات بالمحافظة من جميع المراكز والجهات، وتحويلها بشكل مباشر إلى حساب الصندوق؛ بهدف تنمية الإيرادات وتوجيهها نحو المشروعات التي تخدم المحافظة. ​