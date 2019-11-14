محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه بإمكان تركيا والولايات المتحدة التغلب على مشاكلهما بشأن شراء أنقرة لمنظومة الصواريخ الروسية (إس – 400).
وقال إردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يمكننا التغلب على الاختبارات التي نواجهها ، خاصة فيما يتعلق بمنظومة إس 400 و(برنامج طائرات) إف - 35 من خلال الحوار فقط".
وتم تعليق مشاركة تركيا في برنامج الطائرات المقاتلة (إف-35) بقيادة الولايات المتحدة بعد شرائها المنظومة الروسية هذا العام.
وقال إردوغان إنه أبلغ ترامب بأنه بإمكان تركيا شراء منظومة صواريخ باتريوت الأمريكية "إذا عُرضت بالشروط المطلوبة"، في إشارة إلى السعر.
كانت هذه تفاصيل خبر إردوغان: بإمكاننا التغلب على مشاكلنا مع واشنطن بشأن "إس-400" بالحوار فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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