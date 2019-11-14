ننشر نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي: أعلن رئيس جامعة الوادي الجديد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، مساء الأربعاء، انتهاء فرز أصوات المقترعين في انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة. وفي كلية التربية: فاز الطالب محمد رمضان عبد الرحيم (الفرقة الرابعة) بمنصب أمين الاتحاد، والطالب محمد سرور يوسف (الفرقة الرابعة) بمنصب مساعد الأمين. كما فازت الطالبة راندا علاء حسين يوسف (الفرقة الرابعة) بمنصب أمين اللجنة العلمية، والطالب عبد الرحمن محمد رجب (الفرقة الأولى) بمنصب مساعد أمين اللجنة العلمية. وفازت الطالبة هبة الله علي محمد (الفرقة الثالثة) بمنصب أمين اللجنة الثقافية، والطالب حسام أحمد عبد الرحمن (الفرقة الرابعة) بمنصب مساعد أمين اللجنة. وفاز الطالب وليد علاء الدين سعد (الفرقة الرابعة) بمنصب أمين عام اللجنة الاجتماعية، والطالب كريم صابر محمد (الفرقة الثانية) بمنصب مساعد أمين اللجنة الاجتماعية، والطالب أحمد أبو النور بدوي (الفرقة الرابعة) بمنصب أمين اللجنة الفنية، والطالبة فاطمة كامل محمود (الفرقة الرابعة) بمنصب مساعد أمين اللجنة الفنية. فاز أيضًا الطالب إسلام علي سيد (الفرقة الرابعة) بمنصب أمين اللجنة الرياضية، والطالب عزت عبد الله عبد الحميد (الفرقة الرابعة) بمنصب مساعد أمين اللجنة الرياضية، والطالب هشام السيد سليم (الفرقة الرابعة) بمنصب أمين لجنة الجوالة. كما فاز الطالب أحمد ساسي محروس (الفرقة الرابعة) بمنصب مساعد أمين لجنة الجوالة، والطالب محمد أحمد علوي (الفرقة الرابعة) بمنصب أمين لجنة الأسر، والطالب حازم نصر محمد مدني (الفرقة الأولى) بمنصب مساعد أمين لجنة الأسر. وفي كلية التربية الرياضية: فاز الطالب خالد علي محمد (الفرقة الثالثة) بمنصب أمين الاتحاد، والطالب كريم محمود محمد حسن (الفرقة الثالثة) بمنصب مساعد الأمين. وفازت الطالب محمود مهدي محمد (الفرقة الأولى) بمنصب أمين اللجنة العلمية، والطالب محمد رضا محمود (الفرقة الثانية) بمنصب مساعد أمين اللجنة العلمية. وفاز الطالب مصطفي احمد محمد (الفرقة الرابعة) بمنصب أمين اللجنة الثقافية، والطالب مؤمن أنور أنس (الفرقة الثانية) بمنصب مساعد أمين اللجنة، وفاز الطالب عبد الخالق محمد عبد الخالق (الفرقة الثانية) بمنصب أمين عام اللجنة الاجتماعية. وفاز الطالب أحمد محمد حسين (الفرقة الثالثة) بمنصب مساعد أمين اللجنة الاجتماعية، والطالبة مرام مصطفي محمود (الفرقة الرابعة) بمنصب أمين اللجنة الفنية، والطالب أحمد فريد محمد (الفرقة الثالثة) بمنصب مساعد أمين اللجنة الفنية. كما فاز الطالب محمد أشرف مهني (الفرقة الرابعة) بمنصب أمين اللجنة الرياضية، والطالبة أشواق عماد الدين كمال (الفرقة الأولى) بمنصب مساعد أمين اللجنة الرياضية، والطالب عمر محمد يسري (الفرقة الثانية) بمنصب أمين لجنة الجوالة. وفاز الطالب أحمد عاطف (الفرقة الأولى) بمنصب مساعد أمين لجنة الجوالة، والطالبة منه الله عصام (الفرقة الثانية) بمنصب أمين لجنة الأسر، والطالبة فاطمة أحمد محمد (الفرقة الثالثة) بمنصب مساعد أمين لجنة الأسر. كما انتهت نتائج انتخابات اتحاد الطلاب بكلية الزراعة: وفاز الطالب محمود علي محمود (الفرقة الرابعة) بمنصب أمين الاتحاد، والطالب أحمد فيصل أحمد (الفرقة الرابعة) بمنصب مساعد الأمين. وفاز الطالب محمود جلال عمر (الفرقة الثالثة) بمنصب أمين اللجنة العلمية، والطالب أحمد محمد عيد (الفرقة الثانية) بمنصب مساعد أمين اللجنة العلمية، وفازت الطالبة مريم خالد محمد (الفرقة الثانية) بمنصب أمين اللجنة الثقافية. Advertisements وفاز الطالب مؤمن عبد الباسط عبد العاطي (الفرقة الثانية) بمنصب مساعد أمين اللجنة، وفاز الطالب محمود جمال محمد (الفرقة الثالثة) بمنصب أمين عام اللجنة الاجتماعية، والطالب أحمد محمد لبيب (الفرقة الأولى) بمنصب مساعد أمين اللجنة الاجتماعية. كما فاز الطالب أحمد محمد عبد الخالق (الفرقة الثالثة) بمنصب أمين اللجنة الفنية، والطالبة هايدي ناصر عبد الله أحمد (الفرقة الثانية) بمنصب مساعد أمين اللجنة الفنية. وفاز الطالب محمد صلاح علي (الفرقة الثالثة) بمنصب أمين اللجنة الرياضية، والطالب أحمد إبراهيم نزيه (الفرقة الثانية) بمنصب مساعد أمين اللجنة الرياضية، والطالب محمد عادل محمد (الفرقة الأولى) بمنصب أمين لجنة الجوالة، والطالب إبراهيم أحمد إبراهيم (الفرقة الأولى) بمنصب مساعد أمين لجنة الجوالة. وفاز الطالب أحمد حسن محمد صالح (الفرقة الأولى) أمين لجنة الأسر، والطالبة هاجر شعبان محمد حسن (الفرقة الأولى) مساعد أمين لجنة الأسر. وفي كلية الطب البيطري: فاز الطالب أمير محمد يوسف (الفرقة الخامسة) بمنصب أمين الاتحاد، والطالب محمد سعد إمبابي (الفرقة الخامسة) بمنصب مساعد الأمين. وفاز الطالب أحمد محمد أحمد محمدين (الفرقة الرابعة) بمنصب أمين اللجنة العلمية، والطالب محمد صلاح محمد (الفرقة الثالثة) بمنصب مساعد أمين اللجنة العلمية، وفازت الطالب أحمد محمد حسين (الفرقة الخامسة) بمنصب أمين اللجنة الثقافية، والطالب أحمد عمر محمد (الفرقة الثالثة) بمنصب مساعد أمين اللجنة. وفازت الطالبة إكرام أبو زيد عزمي (الفرقة الرابعة) بمنصب أمين عام اللجنة الاجتماعية، والطالبة آية أيمن محمد (الفرقة الرابعة) بمنصب مساعد أمين اللجنة الاجتماعية، والطالب أحمد رجب أحمد (الفرقة الثانية) بمنصب أمين اللجنة الفنية. وفازت الطالبة أفنان علي عبد الله (الفرقة الثانية) بمنصب مساعد أمين اللجنة الفنية، والطالب حسن محمد يوسف (الفرقة الخامس) بمنصب أمين اللجنة الرياضية، والطالب عماد يوسف مهدي (الفرقة الثانية) بمنصب مساعد أمين اللجنة الرياضية. كما فاز الطالب مؤمن علي أحمد (الفرقة الرابعة) بمنصب أمين لجنة الجوالة، والطالب علي بدر عبد الحميد (الفرقة الثانية) بمنصب مساعد أمين لجنة الجوالة، والطالب محمد أشرف محمد (الفرقة الخامسة) بمنصب أمين لجنة الأسر، والطالبة إهداء جاد الرب محمد بمنصب مساعد أمين لجنة الأسر. وفي كلية الآداب: فاز الطالب محمد أحمد إسماعيل (الفرقة الرابعة) بمنصب أمين الاتحاد، والطالب مصطفى راشد (الفرقة الثالثة) بمنصب مساعد الأمين. وفازت الطالبة أماني محمود حامد (الفرقة الثالثة) بمنصب أمين اللجنة العلمية، والطالب بيجاد سامح (الفرقة الأولى) بمنصب مساعد الأمين، وفازت الطالبة روان حمدي بمنصب أمين اللجنة الثقافية، والطالبة رجاء إبراهيم علي بمنصب مساعد الأمين. وفاز الطالب محمد سيد ضحاوي (الفرقة الرابعة) بمنصب أمين عام اللجنة الاجتماعية، والطالب محمد محمود أحمد (الفرقة الرابعة) بمنصب مساعد أمين اللجنة الاجتماعية. وفاز الطالب محمد أحمد دياب (الفرقة الرابعة) بمنصب أمين اللجنة الفنية، والطالب إبراهيم محمد محمد (الفرقة الرابعة) بمنصب مساعد أمين اللجنة الفنية، والطالب إسلام علي أحمد (الفرقة الثانية) بمنصب أمين اللجنة الرياضية. وفاز الطالب أحمد محمد فتحي (الفرقة الثانية) بمنصب مساعد أمين اللجنة الرياضية، والطالب محمود يوسف شاذلي (الفرقة الثانية) بمنصب أمين لجنة الجوالة، والطالبة أسماء طه محمد (الفرقة الأولى) بمنصب مساعد أمين لجنة الجوالة. وفاز الطالب أحمد سامح سلطان (الفرقة الثالثة) بمنصب أمين لجنة الأسر، والطالب أحمد أبو زيد أبو القاسم بمنصب مساعد أمين لجنة الأسر.​

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