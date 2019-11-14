محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:
كشف محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، اليوم الخميس، أسباب انتشار رائحة الغاز الطبيعي في مناطق شرق المحافظة، والتي تسببت في حالة من الفزع والخوف بين المواطنين.
وقال المحافظ إن انتشار الرائحة يرجع لقيام شركة الغاز الطبيعي بعملية ملء خزان الغاز الرئيسي في منطقة أبيس، وإضافة "رائحة الغاز" وذلك لمدة ساعتين.
وأضاف قنصوه، في تصريح صحفي، أن الرائحة انتشرت بمناطق شرق الإسكندرية خاصة بـ"أبيس، وونجت، وجناكليس، وباكوس".
لكنه طمأن المواطنين، مشيرًا إلى أن إضافة رائحة الغاز لخزان أبيس تتم مرة كل 6 أشهر، قائلاً: "تم البدء في ملء الخزان الساعة الحادية عشر مساء وسيتم الانتهاء منها خلال ساعة".
كانت هذه تفاصيل خبر تنتهي خلال ساعة.. محافظ الإسكندرية يكشف سبب انتشار رائحة الغاز الطبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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