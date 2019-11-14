محمد بن زايد: أرحب بضيف الإمارات الصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي

الخميس 14 نوفمبر 2019

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، "أرحب بضيف البلاد الكبير، الصديق العزيز فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي".



وأضاف محمد بن زايد في تصريحات - رصدها "اليمن العربي" - أن "علاقات الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، ولدينا إرادة مشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا".

وكان فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وصل اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة دولة تستغرق يومين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مقدمة مستقبلي فخامته لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.

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وقدم عدد من الأطفال باقات من الورود إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفاء بزيارة فخامته.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" تابعها "اليمن العربي" ذكرت ورافقت الطائرة التي تقل فخامة الرئيس المصري لدى دخولها أجواء الدولة طائرات حربية إماراتية ترحيبا بضيف البلاد.

كما كان في الاستقبال .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس بعثة الشرف المرافقة لفخامة الرئيس المصري ومعالي علي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى القاهرة.

وخلال استراحة قصيرة في صالة كبار الشخصيات في مطار الرئاسة ..رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس المصري وتبادلا الأحاديث الودية التي تعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

ويضم الوفد المرافق لفخامة الرئيس المصري.. معالي سامح شكري وزیر الخارجیة واللواء أركان حرب مصطفى شریف محمود طلعت صبور رئیس دیوان رئیس الجمھورية والدكتورة ھالة حلمي السعید یونس وزیرة التخطیط والمتابعة والإصلاح الإداري واللواء عباس مصطفى كامل محمد رئیس المخابرات العامة وسعادة شريف البديوي سفير مصر لدى الدولة.