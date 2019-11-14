اليمن .. مقتل قيادي حوثي و 10 مسلحين آخرين من الميليشيات غرب

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:20 صباحًا, 14 نوفمبر 2019 م المناطق_الرياض لقي قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية، مصرعه، مع عدد من عناصر الميليشيات خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن. وقالت وزارة الدفاع اليمنية في بيان، إن القيادي الحوثي المكنى “أبو جحدل”، قتل مع أكثر من عشرة عناصر من الميليشيات، أثناء محاولة فاشلة لتسللهم باتجاه مواقع في منطقتي حذران والصياحي، غرب تعز. وأكدت مصادر ميدانية، تمكن قوات الجيش من التصدي للهجوم بعد مواجهات عنيفة استمرت لساعات. بالتزامن استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات الميليشيات الحوثية، في وادي “حذران”، كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، وكبدتها خسائر. ويعد هجوم الحوثيين هو الثاني بعد أقل من 24 ساعة، من صد قوات الجيش الوطني لهجوم مماثل في ذات الجبهة. وبين الحين والآخر تهاجم ميليشيا الحوثي مواقع الجيش اليمني في تعز، بغية استعادة السيطرة على مواقع خسرتها خلال الأشهر الماضية.

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